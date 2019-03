Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Zigarettenstangen gestohlen + Abwesenheit ausgenutzt + Unfallflucht am Wörpepark

POL-VER (ots)

LANDKREIS VERDEN Zigarettenstangen gestohlen Langwedel Aus dem Büro eines Discounters an der Bremer Straße wurden Zigarettenstange und Tabak entwendet. Dazu betrat eine männliche Person am Donnerstag gegen 18:50 Uhr durch das Rolltor des Marktes den hinteren Bereich des Marktes. Aus dem angesiedelten Büro entnimmt er 15 Stangen Zigaretten und 48 Beutel mit Tabak. Mit seiner Beute verlässt der Dieb über den rückwärtigen Ausgang den Discounter. Die Tat wurde videografiert und die Polizei wertet derzeit die Aufnahmen aus. Abwesenheit ausgenutzt Ottersberg Möglicherweise haben die Einbrecher bereits gewartet, als die Bewohnerin einer Doppelhaushälfte an der Großen Straße am Donnerstag gegen 9:30 Uhr das Grundstück verließ. Zumindest konnte ein Nachbar kurze Zeit später zwei Personen beobachten, die sich auf dem Grundstück zu schaffen machten. Als die Bewohnerin zurückkehrte, flüchteten die Diebe. Zuvor waren sie aber über die aufgehebelte Terrassentür in die andere Haushälfte eingedrungen und haben es nach Diebesgut durchwühlt. LANDKREIS OSTERHOLZ Unfallflucht am Wörpepark Lilienthal In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde das Auto einer 33-jährigen Frau auf dem Parkplatz am Wörpepark beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrer stieß gegen die Volkswagen und verursachte dabei einen Schaden von ca. 2000 Euro. Ohne sich darum zu kümmern, verließ der Verursacher den Ort des Geschehens.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Marcus Neumann

Telefon: 04231/806-104

E-Mail: marcus.neumann@polizei.niedersachsen.de

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell