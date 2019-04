Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart gegen bekannt: Brand in Lebensmittelgeschäft - Tatverdächtiger festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Nach der Brandstiftung in einem Lebensmittelgeschäft an der Kronenstraße letzten Dienstag (26.03.2019, siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 27.03.2019) haben Polizeibeamte am Donnerstagvormittag (04.04.2019) einen Tatverdächtigen festgenommen. Umfangreiche Ermittlungen führten zu dem 17-jährigen Tatverdächtigen, welcher die Tat mittlerweile eingeräumt hat. Der deutsche Tatverdächtige wurde am Donnerstag (04.04.2019) mit Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl gegen Auflagen außer Vollzug setzte.

