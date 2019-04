Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gartenhaus angezündet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Hedelfingen (ots)

Unbekannte Täter haben am Donnerstagabend (04.04.2019) ein Gartenhaus im Gewann Burghalde in Brand gesetzt und damit vollständig zerstört. Die Täter legten den Brand gegen 19.40 Uhr und flüchteten anschließend unerkannt. Die alarmierte Feuerwehr bekam den Brand schnell in den Griff, konnte jedoch die Substanz des Gebäudes nicht retten. Am Tatort befanden sich offenbar noch Spuren eines Brandbeschleunigers, den die Täter mit höchster Wahrscheinlichkeit benutzt hatten. Zeugenhinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 entgegen.

