Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Kfz-Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop/Kirchhellen

In der Nacht zu Freitag entwendeten unbekannte Täter ein silberfarbenes Wohnmobil an der Straße Körtlingsfeld. Das Wohnmobil des Herstellers Hymer ist mit amtlichen Kennzeichen aus Bottrop zugelassen. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Herten

Bisher unbekannte Täter hebelten, zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagvormittag, das Küchenfenster zu einem freistehenden Einfamilienhaus an der Gartenstraße auf. Hier durchsuchten sie alle Geschosse nach Diebesgut. Über eine von innen geöffnete Schiebetür entfernten sie sich in unbekannte Richtung vom Tatort. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Angaben zum Diebesgut konnten noch nicht gemacht werden.

Haltern am See

In der Nacht zu Freitag (Donnerstag 17:30 Uhr bis Freitag 06:30 Uhr), hebelten unbekannte Täter ein Fenster im Erdgeschoss zu einer Schule an der Alten Ringstraße auf. Im Gebäudeinneren wurden Türen gewaltsam geöffnet. Anschließend durchsuchten die Täter Räume und diverse Behältnisse. Letztendlich flüchteten sie mit einem kleinen Tresor und einem Laptop in unbekannte Richtung.

Dorsten

In der Nacht zu Freitag haben unbekannte Täter sich gewaltsam Zugang zu einem Kindergarten an der Reiherstraße verschafft. Innerhalb des Gebäudes brachen sie mehrere Türen auf. Angaben zur Beute können bislang nicht gemacht werden. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor, sie flüchteten in unbekannte Richtung.

Waltrop

Zwischen Mittwoch und Freitag haben unbekannte Täter mindestens drei Lauben in der Kleingartenanlage "Gartenstadt" an der Friedhofstraße aufgebrochen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Angaben zum Diebesgut konnten bislang nicht gemacht werden. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Herten

Am Freitagvormittag, zwischen 08:00 und 09:00 Uhr, öffneten unbekannte Täter eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus an der Herner Straße. Die Wohnung befindet sich im zweiten Obergeschoss. Anschließend nahmen die Täter Bargeld und ein Huawei Smartphone mit. Die Fluchtrichtung ist nicht bekannt.

Hinweise zu den Sachverhalten erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111.

