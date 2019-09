Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Oer-Erkenschwick: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

Am Donnerstag, kurz vor Mitternacht, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer ein geparktes Auto an der Möhnestraße. Die linke Fahrzeugseite des schwarzen VW Golf ist stark beschädigt. Der Sachschaden beträgt etwa 5.000 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete in unbekannte Richtung. Der Fahrzeughalter hatte den Unfall in der Nacht gehört. Angaben zum flüchtigen Fahrzeug konnte er nicht machen.

Am Donnerstag, zwischen 08:00 und 20:00 Uhr, ist ein unbekannter Autofahrer gegen ein Garagentor an der Bochumer Straße gefahren. Anschließend hat er sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. An dem Garagentor entstand 2.000 Euro Sachschaden.

Oer-Erkenschwick

Beim Ein- oder Ausparken hat ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag, zwischen 08:45 Uhr und 18:45 Uhr, ein geparktes Auto am Berliner Platz, auf dem Kaufland-Parkdeck beschädigt. An dem weißen Opel Corsa entstand 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor.

Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111.

