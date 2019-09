Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung! Versuchter Totschlag: 33-Jähriger sticht auf Ehefrau ein - Erneuter Zeugenaufruf mit Beschreibung des Tatverdächtigen

Am frühen Sonntagmorgen, 08.09.2019, ist ein 33-Jähriger in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Vahrenwalder Straße (Vahrenwald) auf seine 31-jährige Frau losgegangen. Die Frau hat bei der späteren körperlichen Auseinandersetzung im Innenhof lebensgefährliche Stichverletzungen erlitten (wir haben berichtet).

Die Polizei sucht weiterhin nach dem vom Tatort geflüchteten Tatverdächtigen.

Der 33-Jährige ist 1,70 bis 1,75 Meter groß, hat eine untersetzte Statur und dunkle, kurze Haare. Zur Tatzeit trug er einen Dreitagebart und war mit einem grauen T-Shirt mit weißen Punkten sowie einer kurzen Hose in Jeansoptik bekleidet. Schuhe hat er nicht getragen.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort oder dem Tathergang geben können, werden gebeten, Kontakt unter der Rufnummer 0511 109-5555 mit dem Kriminaldauerdienst Hannover aufzunehmen. /pu, ahm

