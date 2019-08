Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek-Ahle - Zaun beschädigt und geflüchtet

Heek-Ahle (ots)

Am Dienstag wurde zwischen 08.00 Uhr und 12.00 Uhr in Heek-Ahle der Metallzaun eines Privatgrundstücks beschädigt. Unmittelbar angrenzend befindet sich eine landwirtschaftlich genutzte Fläche und auch die Unfallspuren deuten auf ein landwirtschaftliches Fahrzeug als Unfallverursacher hin. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus (02561) 9260.

