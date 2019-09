Polizeidirektion Hannover

POL-H: Ricklingen: Reifen an Streifenwagen zerstochen - 55-jähriger Tatverdächtiger ermittelt

Hannover (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntagabend (08.09.2019) einen 55 Jahre alten Tatverdächtigen ermittelt, der im Verdacht steht, gegen 20:30 Uhr einen Reifen an einem Streifenwagen am Schünemannplatz zerstochen zu haben.

Die Beamten des Polizeikommissariats Südstadt waren wegen einer Körperverletzung zum Schünemannplatz gerufen worden und hatten den Streifenwagen am Rande des Platzes abgestellt.

Während der Sachverhaltsaufnahme wurden die Beamten von Zeugen darauf hingewiesen, dass sie gerade einen Mann beobachtet hatten, der mit einem unbekannten Gegenstand den linken hinteren Reifen des geparkten Dienstwagens zerstochen hatte und anschließend flüchtete.

Die Polizisten nahmen sofort die Verfolgung des Mannes auf und konnten ihn auf einem Hinterhof an der Pfarrstraße vorläufig festnehmen.

Ein Tatwerkzeug fanden die Beamten bei dem 55-Jährigen nicht.

Gegen ihn ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft jetzt wegen Sachbeschädigung.

Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Sofortmaßnahmen wieder entlassen. / schie, has

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Hannover

Thorsten Schiewe

Telefon: 0511 -109 -1041

Fax: 0511 -109 -1040

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell