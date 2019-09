Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung! Südstadt: Radfahrerin nach Unfall mit Pkw verstorben

Nach einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer 67 Jahre alten Radfahrerin an der Geibelstraße am 15.08.2019, ist die Seniorin in der Nacht zu Montag, 09.09.2019, in einem Krankenhaus verstorben.

Die 73 Jahre alte Fahrerin eines Audi A3 war am 15.08.2019, gegen 09:00 Uhr, aus Richtung Hildesheimer Straße kommend, auf der Geibelstraße unterwegs gewesen und bog schließlich nach links auf den Stephansplatz ab.

Hierbei erfasste sie die entgegenkommende, bevorrechtigte Radfahrerin, die bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt wurde.

Ein Rettungswagen brachte sie zur intensivmedizinischen Behandlung in eine Klinik (wir haben darüber berichtet).

Die Seniorin ist in der Nacht zu Montag in einem Krankenhaus an ihren Verletzungen verstorben. / schie, ahm

