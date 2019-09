Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Auffahrunfall auf der Dorstener Straße

Recklinghausen (ots)

Donnerstag, gegen 12.40 Uhr, fuhr ein 45-jähriger Autofahrer aus Borken auf der Dorstener Straße in Richtung Buerer Straße. Als er in Höhe der Auffahrt zu A52 an einer Ampelanlage sein Auto verkehrsbedingt abbremste, fuhr der hinter ihm fahrende 20-jährige Autofahrer aus Marl auf. Dabei wurde der 45-Jährige leicht verletzt. Es entstand 9.000 Euro Sachschaden. Das Auto des 45-Jährigen musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell