Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Personenkraftwagen beschädigt

Hermeskeil (ots)

Am Freitag, den 19.07.2019. zw. 18.30 - 19.30 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem schwarzer Mercedes Vito, Kölner Kennzeichen. Das Fahrzeug wurde ordnungsgemäß in Hermeskeil, Koblenzer Straße, Höhe Volksbank, in Fahrtrichtung Thalfang geparkt. Durch bislang unbekannte Täter wurde das kleine Seitenfenster der Beifahrerseite vermutlich durch einen stumpfen Gegenstand erheblich beschädigt. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion in Hermeskeil

Polizeiinspektion Hermeskeil



Telefon: 06503-91510

www.pihermeskeil.wache@polizei.rlp" class="uri-ext outbound">www.pihermeskeil.wache@polizei.rlp. de



