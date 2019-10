Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Bodenverunreinigung

Ennepetal (ots)

Am Montag den 28.10.2019 wurden das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug und der Gerätewagen Gefahrgut von der Leitstelle in die Schemmstraße alarmiert. Dort hatte eine Kehrmaschine gegen 15:20 Uhr eine größere Menge an Hydrauliköl verloren. Glücklicherweise handelte es sich dabei um Bio Hydrauliköl, sodass eine größere Kontamination der Umwelt minimiert wurde. Dennoch musste die Feuerwehr Ennepetal tätig werden. Der betroffene Bereich wurde sorgfältig mit Ölbindemittel ab gestreut, abgestumpft und überschüssiges Öl aufgenommen.

Zur Warnung des rückwärtigen Verkehrs wurden Ölwarnschilder aufgestellt. Der Einsatz endete gegen 16:26 Uhr.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Ennepetal

über Einsatzzentrale erreichbar

Telefon: 02333 736 00

E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de

www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell