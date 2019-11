Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Mehrere Ölspuren

Ennepetal (ots)

Am 18.11.2019 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 10:40 Uhr zu einer Ölspur in die Berninghauserstraße alarmiert. Eine kleine Menge Öl wurde mit Hilfe von Bindemittel aufgenommen und die Einsatzstelle mit Ölwarnschilder abgesichert. Der Einsatz endete um 10:21 Uhr. Um 15:04 Uhr wurde die Feuerwehr zu einer Ölspur in die Fuhrstraße/Koernerstraße alarmiert. Es wurden ein Ölfleck mit Spezialreiniger beseitigt. Der Einsatz endete um 15:35 Uhr.

