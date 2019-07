Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen gesucht

Meppen (ots)

Zu einer Körperverletzung ist es am frühen Sonntagmorgen in der Schützenstraße gekommen. Auf dem dortigen Schotterparkplatz wurden zwei Männer im Alter von 28 und 31 Jahren gegen 05:20 Uhr von mehreren unbekannten Personen angegriffen und geschlagen. Einer der Männer wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die unbekannten Täter flüchteten anschließend mit zwei PKW in unbekannte Richtung.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 zu melden.

