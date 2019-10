Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Europaweite Kontrollen des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs/72 Verstöße festgestellt

Recklinghausen (ots)

In der vergangenen Woche (14. bis 20.10.2019) beteiligte sich die Polizei Recklinghausen in ihrem Zuständigkeitsbereich an den europaweiten TISPOL-Kontrollen "Operation Truck & Bus".

Bei den Kontrollen des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs stellten die Beamten des Verkehrsdienstes 1 an 72 Fahrzeugen Verstöße fest.

In insgesamt 17 Fällen untersagte die Polizei aufgrund technischer Mängel, fehlerhafter Ladungssicherung und der Überschreitung der Lenk- und Ruhezeiten die Weiterfahrt. Der hohe Anteil von 46 Verstößen im Bereich der Sozialvorschriften stach dabei heraus. Der Großteil der Fahrer hatte vor allem die Lenk- und Ruhezeiten nicht eingehalten.

Insgesamt schrieben die Beamten 64 Ordnungswidrigkeitenanzeigen, zwei Strafanzeigen und erhoben 27 Verwarngelder.

