Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag, gegen 15:15 Uhr, fuhr ein 57-jähriger Autofahrer aus Oer-Erkenschwick mit seiner 59-jährigen Beifahrerin auf dem Südring in Richtung Olfen. Im Bereich der Kreuzung zur Castroper Straße bog ein 18-jähriger Autofahrer vom Südring in Richtung Westen nach links in die Castroper Straße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Der 18-Jährige und der 57-Jährige verletzten sich leicht. Die 59-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert. Insgesamt entstand ca. 11.000 Euro Sachschaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell