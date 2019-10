Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: 54-jähriger Fußgänger leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Samstag, gegen 13:40 Uhr, fuhr ein 77-jähriger Autofahrer aus Haltern am See auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Recklinghäuser Straße. Dabei wurde ein 54-jähriger Fußgänger aus Haltern am See leicht von dem Auto erfasst und verletzt. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht erforderlich. Es entstand kein Sachschaden.

