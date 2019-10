Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Exhibitionist am Kanal

Recklinghausen (ots)

Freitag, gegen 12.30 Uhr, war eine 51-jährige Waltroperin am Kanal unterwegs, als ihr in Höhe der Kanalbrücke Mengeder Straße ein Mann entgegen kam. Der Mann entblößte vor der 51-Jährigen sein Geschlechtsteil und onanierte vor ihr. Als die Frau drohte die Polizei zu rufen, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Der Mann wird als 30 bi 35 Jahre alt, etwa 1,70m bis 1,75m groß und schlank und sportlich beschrieben. Er hatte einen schwarzen Dreitage Bart und trug eine blaue/schwarze Trainingsjacke und Jogginghose in gleicher Farbe und eine blauer Mütze. Hinweise erbittet das Fachkommissariat unter Tel. 0800/2361 111.

