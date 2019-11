Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Tier in Notlage

Ennepetal (ots)

Am Montag den 25.11.2019 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 16:58 Uhr von einem Spaziergänger am Vockenhagen alarmiert. Grund war eine Ziege die sich in einem Zaun verfangen hatte. Die fünf Einsatzkräfte befreiten das Tier und konnten es unverletzt in die Obhut der Herde übergeben. Der Einsatz endete um 17:43 Uhr.

