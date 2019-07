Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190723-1: Radfahrer stieß mit Auto zusammen - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung der Bonnstraße/Schmittenstraße wurde am Montag (22. Juli) ein 50-jähriger Radfahrer schwer verletzt.

Ein 82-jähriger Autofahrer fuhr gegen 16:15 Uhr auf der Schmittenstraße in Richtung Bonnstraße. An der Kreuzung bog er nach rechts in Richtung Brühl ab. Dabei übersah er laut eigenen Angaben den 50-jährigen Radfahrer, der auf dem Radweg der Bonnstraße in Richtung Hürth unterwegs gewesen war. Der Radfahrer verletzte sich schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Senior blieb unverletzt. (nh)

