Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190722-2: Spirituosen gestohlen - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Samstag (20. Juli) Spirituosen aus einem Supermarkt in der Stiftsstraße gestohlen.

Einem 27-jährigen Zeugen fiel der Unbekannte gegen 14:30 Uhr auf, als sich dieser zwei Flaschen Spirituosen in seinen Rucksack steckte. Anschließend sah er, wie der Tatverdächtige den Laden verließ, ohne die Waren zu bezahlen. Zwei weitere Zeugen (50/51) eilten dem Mann hinterher und stellten ihn auf dem Parkplatz des Marktes. Der Unbekannte schlug um sich und flüchtete in unbekannte Richtung mit seiner Beute. Er hinterließ am Tatort sein weißes Mountainbike, mit dem er zum Supermarkt gefahren war. Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Mann gesehen haben und nähere Angaben zu ihm machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

