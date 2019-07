Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190722-1: Betrüger lockte mit Geldgewinn - Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Mittwoch (10. Juli) erhielt ein 76-jähriger Mann eine E-Mail sowie mehrere Anrufe mit der Info, dass er einen sechsstelligen Geldbetrag gewonnen habe. Auf sein vermeintlich gewonnenes Geld wartet er seitdem vergebens.

In mehreren E-Mails und Telefonaten gaukelten Betrüger dem 76-Jährigen einen Lotterie-Gewinn vor. Allerdings sollte er zunächst selbst Geld überweisen, um seinen Gewinn zu sichern. Doch nachdem der Senior zweimal einen vierstelligen Betrag auf ein Konto der Betrüger überwiesen hatte, erhielt er seitens der "Lotterie" keine Rückmeldung mehr. Der 76-Jährige erstattete Anzeige. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Betruges.

Die Polizei weist darauf hin: Seien Sie vorsichtig bei Gewinnversprechen, insbesondere, wenn die Übergabe an Bedingungen geknüpft ist, zum Beispiel an das Zahlen einer Geldsumme, an den Besuch einer Veranstaltung oder an den Anruf einer kostenpflichtigen Hotline. Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches! Nehmen Sie nur Gewinne an, wenn Sie auch bewusst an einem Gewinnspiel - und zwar bei einem seriösen Unternehmen - teilgenommen haben. Ein seriöses Unternehmen wird die Gewinnausschüttung niemals an eine Bedingung knüpfen.

Weitere Präventionstipps zum Thema "Gewinnversprechen" finden Sie im Internet unter: http://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/gewinnversprechen.html (nh)

