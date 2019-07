Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Auffahrunfall mit verletzten Personen- Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Freitagmittag (19.07.2019, 12:40 Uhr) befuhren zwei PKW die Bundesstraße 265 aus Hürth kommend in Fahrtrichtung Erftstadt. Eine 25- jährige Hürtherin beabsichtigte aufgrund Rotlichts ihren PKW vor der Ampel in Höhe des Liblarer Sees abzubremsen. Der ihr folgende PKW- Führer fuhr, offensichtlich aufgrund einer Unachtsamkeit, auf den PKW der Frau auf. Die beiden Beteiligten erlitten durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen und wurden zur Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (PW)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell