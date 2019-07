POL-REK: 190719-4: Leichtverletzte nach Unfall mit zwei Autos - Brühl

Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

Am Freitagvormittag (19. Juli) sind im Kreuzungsbereich der Bundesautobahn (BAB) 553/Kölnstraße zwei Autos zusammengestoßen.

Gegen 10:45 Uhr fuhr ein 44-jähriger Autofahrer aus Bonn auf der Kölnstraße in Richtung Meschenich. Als er in den Kreuzungsbereich der BAB 553/Kölnstraße einfuhr, stieß er mit einem 66-jährigen Autofahrer aus Hürth zusammen, der vorfahrtsberechtigt auf der Brühler Landstraße in Richtung Autobahn unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde das Auto des 66-Jährigen auf das Fahrzeugdach geschleudert. Aus bislang ungeklärter Ursache war die Ampel an der Kreuzung nicht in Betrieb, sodass der Verkehr durch die vorhandene Beschilderung geregelt war. Der 66-Jährige und dessen 70-jährige Frau kamen mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser. Der 44-jährige Autofahrer, dessen Frau sowie drei Kinder im Alter zwischen sieben und neun Jahren blieben unverletzt. Die beiden Unfallfahrzeuge wurden abgeschleppt. Ein Mitarbeiter einer Firma begann unmittelbar nach dem Unfall mit der Reparatur der Ampel. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Kreuzung bis etwa 12:00 Uhr gesperrt. (nh)

