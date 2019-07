Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190719-2: Dieb entwendete Werkzeug - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Aufmerksame Zeugen haben am Donnerstag (18. Juli) ein Diebesduo gestellt.

Um etwa 11:45 Uhr beobachtete ein Angestellter (42), wie sich zwei Männer (22/25) in einem Baumarkt an der Europaallee Fahrzeugzubehör und Werkzeug in einen Rucksack steckten. Als der 22-Jährige zur Kasse kam, sprach der Angestellte ihn an und hielt ihn fest. Zeitgleich flüchtete der 25-Jährige mit dem Diebesgut. Zwei aufmerksame Zeugen verfolgten ihn. Nach kurzer Zeit gelang es ihnen, den Flüchtigen einzuholen und bis zum Eintreffen der Polizei trotz Widerstandes festzuhalten. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls ein. (nh)

