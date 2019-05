Polizei Gütersloh

POL-GT: Geldübergabe an falsche Polizeibeamte durch aufmerksame Bankmitarbeiterin verhindert

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Donnerstagmittag (02.05., 12.50 Uhr) wurde eine Seniorin durch angebliche Polizeibeamte angerufen. Die Betrüger berichteten von aufgebrochenen und leergeräumten Geldschließfächern. Der Mann am Telefon bot an, eventuell vorhandenes Bargeld und weitere Wertsachen in sichere amtliche Verwahrung zu nehmen. Guten Glaubens beabsichtigte die Dame, einen höheren Geldbetrag aus einem Schließfach eines Bankinstituts an der Moltkestraße abzuholen und den angeblichen Polizeibeamten zu übergeben.

Eine äußerst aufmerksame Bankmitarbeiterin wurde auf die Dame aufmerksam. Nach einem kurzen Gespräch informierte diese die echte Polizei über den Vorfall.

Besonders perfide: Obwohl die echte Polizei bereits an dem Bankinstitut eingetroffen war, riefen die Betrüger immer wieder die Seniorin an und versuchten sie zu der Herausgabe des Geldes aus Sicherheitsgründen zu bewegen.

Im Bereich Gütersloh haben am Donnerstag mehrere Personen Anrufe falscher Polizeibeamter erhalten. Obwohl die meisten Angerufenen derzeit von der Masche der falschen Polizeibeamten Kenntnis haben, ist es uns dennoch wichtig immer wieder zu warnen! Die Betrüger ändern ihre Vorgehensweisen immer wieder. Häufig berichten sie von anstehenden Einbrüchen bei den Angerufenen, in anderen Fällen warnen sie beispielsweise vor aufgebrochenen Geldfächern. Alle Fälle haben ein Ziel: Die Betrüger wollen an die Geld- und Wertsachen ihrer Opfer.

Geben Sie in keinem Fall persönliche Daten am Telefon heraus. Die echte Polizei fragt am Telefon niemals nach Geld- oder Wertsachen. Falls Sie Zweifel an der Echtheit eines Polizeibeamten am Telefon haben, lassen Sie sich seinen Namen geben und rufen Sie die Polizei unter einer Ihnen bekannten Nummer zurück. Die Polizei Gütersloh ist rund um die Uhr unter der Telefonnummer 05241 869-0 erreichbar. Sprechen Sie über diese Masche. So können noch mehr Menschen von der Betrugsmasche gewarnt werden.

