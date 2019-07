Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190722-3: Einbruch in Schule- Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Unbekannter ist in der Nacht zum Freitag (19. Juli) gegen 06:15 Uhr auf das Gelände eines Kindergartens geklettert. In einer nahegelegenen Schule stellten Polizisten einen Einbruch fest.

Was genau der Unbekannte auf dem Kindergartengrundstück an der Sportparkstraße beabsichtigte, ermittelt die Polizei. Der Mann kletterte über den etwa 2 Meter hohen Zaun. Als er bemerkte, dass er einen Alarm auf dem Gelände ausgelöst hatte, flüchtete er. Nach Zeugenangaben trug er eine schwarze Baseballmütze, eine beige Kapuzenjacke sowie eine grüne Tarnhose und grüne Schuhe. Er führte einen schwarzen Rucksack mit sich. Nach seiner Entdeckung flüchtete er in die Erftauen.

Am gleichen Tag um 07:20 Uhr meldete ein Zeuge einen Einbruch in die Schule zum Römerturm. Dort stellten die Beamten fest, dass die Haupteingangstür und das Sekretariat gewaltsam geöffnet und die Räume durchsucht worden sind. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, kann nicht ausgeschlossen werden. Das Kriminalkommissariat 21 in Bergheim hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (wp)

