POL-VER: Pressemeldung vom 21.07.2019

PI Verden/Osterholz

Bereich PK Achim Ottersberg. Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort. Am 20.07.2019, in der Zeit von 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr streifte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug in Ottersberg, Lange Straße beim Vorbeifahren die linke Seite eines am Fahrbahnrand geparkten Pkw Audi A 4 Avant, schwarz. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000,-Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Achim unter 04202-996-0, oder der Polizei Ottersberg unter 04205-8604 zu melden.

Achim-Baden. Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort. Ein bisher unbekannter Kraftfahrzeugführer kollidierte vermutlich beim rückwärts Rangieren in der Zeit vom 17.07.2019, 10.00 Uhr bis zum 20.07.2019, 08.00 Uhr in Achim-Baden, Straße Kösterhof, gegen die linke Seite eines dort abgestellten roten Pkw VW Polo . Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6000,-Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Achim unter 04202-996-0 zu melden.

Thedinghausen. Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten. Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Verden befuhr am 20.07.2019, 20.51 Uhr, in der Gemarkung Thedinghausen die Achimer Landstraße und kam beim Durchfahren einer Kurve von der Straße ab. Der Pkw kam in einem Straßengraben zum Stillstand. Der Fahrer wurde leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden von ca. 6000,-Euro.

Oyten. Vermisster Kanufahrer. Am 20.07.2019, in der Zeit von 20.15 Uhr bis 22.04 Uhr, kam es in der Gemarkung Oyten-Backsberg, Wümmesüdarm, zu einer Suchaktion eines zunächst als vermisst gemeldeten Kanufahrers. Mit einem Großaufgebot suchten die Feuerwehr, der Rettungsdienst, die DLRG mit einem Boot, ein Rettungshubschrauber und Einsatzkräfte der Polizei nach dem Mann. Er meldete sich nach über zwei Stunden dann unverletzt bei seinen Freunden, sodass der Einsatz beendet werden konnte. Es stellte sich heraus, dass der Vermisste zwecks Suche nach einer ins Wasser gefallenen Musikbox zurückgeblieben und an Land gegangen war. Seine Freunde fanden daraufhin das leere Kanu und leiteten Suchmaßnahmen ein.

Oyten- BAB 1. Unwetterbedingter Unfall und Verkehrsbehinderungen. Am Samstag ging seit 15:00 Uhr ein schweres Gewitter in der Region nieder. Gegen 15:30h Uhr befuhr ein 21-jähriger Schwede mit seinem Motorrad die BAB 1 in Richtung Osnabrück, als er im Starkregen kurz vor der Abfahrt Oyten ins Schleudern geriet und stürzte. Hierbei verletzte sich der Fahrer erheblich an den Armen, auch weil er keine Schutzkleidung, sondern lediglich ein T-Shirt trug. Nach einer Erstbehandlung im Rettungswagen lehnte er jedoch weitere medizinische Betreuung ab. Zur Unfallaufnahme und Behandlung des Verletzten musste für ca. 40 Minuten der rechte Fahrstreifen durch die Autobahnpolizei Langwedel gesperrt werden, es kam zu einem etwa 3 Kilometer langen Rückstau. Am Motorrad entstand vergleichsweise geringer Schaden.

Bereich Osterholz Sturmschäden Am Samstag zog gegen 15:00 Uhr ein stürmisches Gewitter über den Landkreis Osterholz hinweg. Dabei wurden diverse Bäume und Verkehrseinrichtungen zu Fall gebracht. So auch auf der K9 zwischen Tietjens Hütte und der Einmündung zur K11. Hier stürzten insgesamt 5 große Bäume auf die Fahrbahn und verursachten nicht unerhebliche Schäden auf dem Asphalt, sowie Geh- und Radwegen. Aufgrund entwurzelter Bäume die über den Hafenkanal hinwegragen ist auch der ortsansässigen Skipper-Treff von der Hamme abgeschnitten. Die freiwillige Ortsfeuerwehr und die zuständige Kreisstraßenmeisterei waren mehrere Stunden mit Räumungsarbeiten und der Einrichtung von Absperrungen beschäftigt. Aufgrund der entstandenen Schäden und einsturzgefährdeter Bäume wird die Vollsperrung der K9 mindestens bis Montag aufrechterhalten bleiben. Eine Umleitung wurde eingerichtet.

Bereich Verden Langwedel. Trunkenheitsfahrt endet in einem Unfall. Am Samstagabend, gegen 22:30 Uhr, verliert ein 21-jähriger Langwedeler in einer Kurve der Weserstraße die Kontrolle über seinen PKW, kommt von der Fahrbahn ab und prallt gegen das Brückengeländer. Bei der Unfallaufnahme stellen die Beamten fest, dass der unverletzte Unfallverursacher alkoholisiert und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

