Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Auslaufende Kraftstoffe aus einem PKW

Ennepetal (ots)

Am 23.11.2019 um 17:09 Uhr rückte das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache Ennepetal zur Loherstraße aus. Dort trat aus einem verunfallten PKW Betriebsmittel auf die Fahrbahn aus. Die 4 Feuerwehrbeamten sicherten die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr, nahmen ein S- Rohr sowie einen Pulverlöscher in Bereitstellung, klemmten am PKW dessen Batterie ab und nahmen die Flüssigkeit mit Bindemittel auf. Nach reinigen der Fahrbahn und aufstellen von einem Ölwarnschild wurde, mit Übergabe der Einsatzstelle an die Polizei, dieser Einsatz um 17:52 Uhr beendet.

