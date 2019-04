Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallor

Hildesheim (ots)

Sarstedt (Fre.) In der Zeit vom 29.03.19, 20:30 Uhr - 31.03.19, 16:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekanntes Verursacherfahrzeug den am rechten Fahrbahnrand der Straße Am Ried geparkten PKW Skoda. Vermutlich touchierte das unbekannte Verursacherfahrzeug beim Vorbeifahren den linken hinteren Kotflügel und entfernte sich anschließend unerlaubt. Schadenshöhe ca. 400,-Euro. Geschädigt ist ein 44-Jähriger aus Sarstedt. Mögliche Hinweise bitte an die Polizei Sarstedt unter der Tel. Nr.: 05066-9850.

