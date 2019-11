Polizei Essen

POL-E: Essen: Falsche Polizisten legen Seniorin in Werden rein - Hohe Beute - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45239 E-Werden: Falsche Polizisten legten Sonntagabend (10. November) im Essener Stadtteil Werden eine Seniorin rein. Die Kriminellen erzielten eine hohe Beute. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 20:25 Uhr klingelte das Telefon einer älteren Dame in der Nähe der Brehminsel. Am anderen Ende der Leitung meldete sich ein angeblicher Kriminalbeamter. Mit einer erfundenen Geschichte, täuschte er einen Kriminalfall vor. Einbrecher seien in der Umgebung aktiv gewesen. Die Polizei habe bei der Durchsuchung einer Täterwohnung einen Zettel gefunden. Auf diesem sei Name und Anschrift der Angerufenen aufgeführt. Zudem habe man neben ihrem Namen das Wort "Tresor" geschrieben. Die 77 Jahre alte Frau war offenbar über diese Infos sehr bestürzt und schenkte dem Unbekannten ihr volles Vertrauen. Dieser gab ihr den Rat, ihr Hab und Gut in einem Beutel zu verstauen und diesen hinter einem bestimmten Autoreifen auf der Straße zu verstauen. Die ganze Aktion müsse schnell verlaufen, da die Bande auch gewalttätig sei. Zwei Zivilpolizisten seien schon auf dem Weg, um ihre Wertsachen abzuholen. Danach sollten die Gegenstände angeblich zur sicheren Aufbewahrung ins Polizeipräsidium gebracht werden. Der zirka 50-jährige Anrufer schaffte es, die Anwohnerin zirka eine Stunde am Telefon zu halten. Als seine Komplizen die Beute sicher hatten, legte er auf. Momentan geht die echte Kriminalpolizei von einem Schaden im fünfstelligen Euro-Bereich in Form von Schmuck und Bargeld aus. Die Ermittler suchen Zeugen, die vor oder nach der Tat, östlich der Brehminsel, verdächtige Beobachtungen in Form von Personen- oder Fahrzeugbewegungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 im Präsidium zu melden. / MUe.

