POL-E: Essen: Dieb greift Ladendetektiv mit Elektroschocker an - 2. Folgemeldung - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

45326 E.-Altenessen-Süd: Mit Fotos von Überwachungskameras suchte die Polizei nach einem Mann, der am 9. September, aus einem Geschäft an der Gladbecker Straße Videospiele gestohlen haben soll. Beim Verlassen des Geschäftes griff er zwei Mitarbeiter mit einem Elektroschocker an. Unsere Pressemeldung zur Öffentlichkeitsfahndung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4433391. Nun nimmt die Polizei die Öffentlichkeitsfahndung zurück. Der auf den Fotos abgebildete Mann wurde identifiziert. Die Polizei bittet die Medien, die Fotos zu löschen und nicht weiter zu verbreiten./ bw

