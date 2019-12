Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl, Sachbeschädigung, Unfälle

Aalen (ots)

Zwei Auffahrunfälle im Bereich Wasseralfingen

Einen Auffahrunfall verursachte am Dienstagmorgen ein 17-jähriger Krad-Lenker, als er gegen 7:10 Uhr auf den verkehrsbedingt anhaltenden BMW einer 44-Jährigen auffuhr, die an der Anschlussstelle Affalterried auf die Westumgehung der B 29 einbiegen wollte. Der Schaden am Pkw wird auf rund 1000 Euro beziffert.

Aufgrund eines Rückstaus kam es am Dienstagmorgen gegen 6:30 Uhr auf der Wilhelmstraße zu einem Auffahrunfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Ein in Richtung Aalen fahrender Pkw-Lenker hatte zu spät bemerkt, dass die beiden vorausfahrenden Fahrzeuge verkehrsbedingt angehalten hatten, fuhr auf und schob die beiden aufeinander. 12.000 Euro sind hier die Schadensbilanz. Verletzt wurde niemand.

Ellwangen: Pkw zerkratzt

Mit einem spitzen Gegenstand wurde am Dienstag die Fahrerseite eines geparkten Mercedes Benz zerkratzt, der zwischen 9.25 Uhr und 11.50 Uhr in der Peutingerstraße abgestellt war. Die Schadenshöhe liegt im vierstelligen Bereich. Die Polizei Ellwangen bittet um Hinweise unter Telefon 07961 930-0.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht im Parkhaus

Ein silberfarbener Pkw Opel Insignia wurde am Dienstagvormittag von einem unbekannten Fahrzeuglenker an der rechten Fahrzeugseite beschädigt, als dieser zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr in der Tiefgarage eines Modegeschäftes in der Baldungstraße ganz rechts neben der Durchgangsstraße abgestellt war. Der Unfallverursacher flüchtete und hinterließ einen Schaden von etwa 3.000 Euro.

Die Polizei Schwäbisch Gmünd bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07171

Neresheim: Diebstahl hochwertiger Forstmaschine

Unbekannte haben zwischen Mittwoch und Donnerstag letzter Woche an einem Verbindungsweg zu einer Behelfsausfahrt der A7 Höhe Oberkochen eine dort abgestellte Baumschere und eine dazu gehörige Transportplattform entwendet. Zum Abtransport des Diebesgutes dürfte ein LKW notwendig gewesen sein. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf rund 32.000 Euro.

Die Polizei Neresheim bittet Zeugen sich unter Telefon 07326 919001 zu melden.

Aalen: Unfall mit einer Schwerverletzten

Auf der B29 ereignete sich am Dienstag kurz nach 14:00 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall, als eine 81-jährige Seniorin mit ihrem Seat Ibiza aus Richtung Westhausen in Fahrtrichtung Aalen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie etwa Höhe der Onatsbachstraße zunächst nach links auf die Gegenfahrbahn, bevor sie von der Fahrbahn ankam und eine Böschung hinabstürzte. Dabei wurde die Frau nach ersten Erkenntnissen schwer verletz. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Seat entstand ein Sachschaden von rund 7.000 Euro. Der PKW musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-114

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell