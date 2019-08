PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Dienstag, 06.08.2019

Hofheim (ots)

Jugendliche belästigt, Hofheim im Taunus, Wallau, Robert-Bosch-Straße, Sonntag, 04.08.2019, 15:00 Uhr

(fs)Wie der Polizei gestern mittgeteilt wurde, hat ein bislang unbekannter Täter eine 14-jährige Businsassin unsichtlich berührt. Der Vorfall ereignete sich am Sonntagmittag in der Robert-Bosch-Straße in Wallau in einem Linienbus, welcher in Fahrtrichtung Wiesbaden unterwegs war. Dabei berührte der Mann die 14-Jährige mehrfach, obwohl diese ihn aufforderte es zu unterlassen. Der unbekannte Täter wird als ca. 20 Jahre alt und ca. 175-180 cm groß beschrieben. Zum Zeitpunkt der Tat trug der Mann mit athletischer Figur einen Oberlippen und Kinnbart sowie lockige Haare mit Undercut. Er war mit einem olivgrünen T-Shirt und einer Jeans bekleidet. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06145 / 5476 - 0 bei der Polizei in Flörsheim zu melden.

Mann entblößt sich - Zeugen gesucht, Eschborn, Landesstraße 3005, Montag, 05.08.2019, 16:13 Uhr

(fs)Zeugenaussagen zufolge hat ein bislang unbekannter Mann sich gestern auf der Landesstraße 3005, zwischen Eschborn und Niederhöchstadt mehreren Pkw-Insassen auf schamverletzende Weiße gezeigt. Eine umgehend eingeleitete Absuche des Bereichs durch Beamte der Polizeistation Eschborn verlief allerdings ohne Erflog. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unbekannten, welcher mutmaßlich mit einer beigen Hose und einem braun gestreiften Oberteil bekleidet war, gesehen haben sich unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0 bei der Polizei in Eschborn zu melden.

Einbrecher flüchtet, Hattersheim am Main, Nassauer Straße, Montag, 05.08.2019, 17:10 Uhr bis 17:30 Uhr

(fs)Ein Einbrecher ist gestern Nachmittag in ein Haus in der Nassauer Straße in Hattersheim eingedrungen und hat dort ca. 5 Euro gestohlen, bevor er die Flucht ergriff. Ersten Ermittlungen zufolge überwand der Täter dabei den Gartenzaun, von wo aus er sich in das Innere des Hauses begab. Dort durchsuchte er im Obergeschoss unbemerkt mehrere Zimmer nach Diebesgut, während die 56-jährige Hausbewohnerin sich im Erdgeschoss befand. Mit Diebesgut in Höhe von ca. 5 Euro gelang dem Täter die Flucht in unbekannte Richtung. Der Mann wird von Zeugen als ca. 20-30 Jahre alt, etwa 180 cm groß, dunkelhäutig und von normaler Statur beschrieben. Zum Zeitpunkt der Tat war der Mann mit einem weißen Pullover bekleidet, welcher mit schwarzer Schrift bedruckt war. Er trug eine blau graue Jeans sowie weiße Turnschuhe. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 bei der Kriminalpolizei in Hofheim zu melden.

Pedelec gestohlen, Bad Soden am Taunus, Neuenhain, Kronthaler Straße, Sonntag, 04.08.2019, 17:30 Uhr bis 21:00 Uhr

(fs)Unbekannte Täter haben im Laufe des Sonntagabends in der Kronthaler Straße in Neuenhain ein auffällig rotes Pedelec der Marke "Specialized" im Wert von ca. 2.650 Euro entwendet. Den Tätern gelang unerkannt die Flucht mit dem Diebesgut. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0 bei der Polizei in Eschborn zu melden.

Rollerdiebe überrascht, Eschborn, Am Stadtpfad, Montag, 05.08.2019, 17:07 Uhr

(fs)Drei unbekannte Täter haben gestern in der Straße "Am Stadtpfad" in Eschborn versucht einen Roller zu stehlen. Dabei zerstörten die Täter das Stahlschloss des Rollers, welcher vor der Wohnanschrift des Geschädigten angeschlossen war. Mutmaßlich, um sich ungestört an der Elektrik des Rollers zu schaffen zu machen, verbrachten die Täter dann den Roller wenige Meter weiter. Dabei wurden sie von einem Zeugen beobachtet und überrascht, woraufhin die drei Täter die Flucht ergriffen. Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro. Die drei Täter werden als ca. 16-17 Jahre alt beschrieben. Sie seien von südländisch / orientalischer Herkunft und alle drei etwa 170 cm groß und von schlanker Statur. Zwei der Täter trugen schwarze T-Shirts. Einer der drei Täter war mit einem roten T-Shirt bekleidet. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0 bei der Polizei in Eschborn zu melden.

Pkw beschmiert, Hattersheim am Main, Schwarzbachweg, Montag, 05.08.2019, 16:00 Uhr bis 16:29 Uhr

(fs)Ein dreister Vandale hat gestern Nachmittag zwei im Schwarzbachweg in Hattersheim geparkte Pkw mit Graffiti beschmiert. Ersten Ermittlungen zufolge besprühte der Unbekannte die linken Fahrzeugseiten der zwei Pkw, welche in Richtung Elsterweg abgestellt waren, im Vorbeigehen mit schwarzem Lack. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 bei der Polizei in Eschborn zu melden.

Sachschaden durch Schmierereien, Liederbach am Taunus, Niederhofheim, Heidestraße, Sonntag, 04.08.2019, 23:00 Uhr bis 05.08.2019, 10:00 Uhr

(fs)Ein unbekannter Täter hat in der Zeit zwischen Sonntag, 04.08.2019, 23:00 Uhr und 05.08.2019, 10:00 Uhr einen Audi A3, welcher in der Heidestraße in Niederhofheim geparkt war durch Farbschmierereien so beschädigt, dass ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro entstanden ist. Der Täter entfernte sich im Anschluss an die Tat in unbekannte Richtung. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06195 / 6749 - 0 bei der Polizei in Kelkheim zu melden.

