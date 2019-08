Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: 44-jähriger Rollerfahrer stirbt nach Verkehrsunfall

Recklinghausen (ots)

Nach dem schweren Verkehrsunfall am Sonntag um 19:15 Uhr ist der 44-jährige Rollerfahrer aus Datteln am frühen Montagmorgen im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben. Am Sonntagabend fuhr ein 19-jähriger Pkw-Führer aus Bergkamen auf der Hullener Straße in Richtung Osten. An der Kreuzung Stockwieser Damm wollte er nach links abbiegen. Ein 44-jähriger Motorrollerfahrer aus Datteln fuhr, zusammen mit seinem 12-jährigen Sozius, auf der Hullener Straße in Richtung Westen. Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge frontal zusammen. Der 44-jährige wurde zunächst schwerverletzt in ein Krankenhaus transportiert. Am frühen Morgen starb er an den Verletzungen. Der 12-Jährige wurde schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 19-jährige Autofahrer wurde bei dem Unfall leichtverletzt. Während der Unfallaufnahme musste die Kreuzung komplett gesperrt werden. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt. An den Fahrzeugen entstand 5.000 Euro Sachschaden.

