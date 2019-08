Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: 16-Jähriger ohne Fahrerlaubnis - Unfall

Recklinghausen (ots)

Am Sonntagnachmittag stieg ein 16-jähriger Dortmunder in den Pkw seiner Mutter an der Bootsstraße. Nachdem er den Motor startete, fuhr er gegen die Hauswand eines 44-jährigen Recklinghäusers. Der Jugendliche wurde bei dem Unfall nicht verletzt. An Gebäude und Fahrzeug entstand insgesamt 3.200 Euro Sachschaden. Der Jugendliche hat keine gültige Fahrerlaubnis.

