Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: 25.000 Euro Sachschaden nach Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Schwanheim

Frankfurt am Main (ots)

In den frühen Morgenstunden (15.11.2019, 01:29 Uhr) wurden die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr zu einem Kellerbrand in die Straße "Im Heisenrath" in den Stadtteil Schwanheim alarmiert. Dort war in einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. 15 Bewohner des Gebäudes hatten ihre Wohnungen bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr eigenständig verlassen und wurden für die Zeit der Löscharbeiten von einem Nachbar aufgenommen. Das Feuer konnte von mit Atemschutzgeräten ausgerüsteten Einsatzkräften rasch lokalisiert und mit einem Strahlrohr gelöscht werden. Der Kellerbereich und ein leicht verrauchter Treppenraum des Gebäudes wurden mittels Hochleistungslüfter entraucht und abschließend die Einsatzstelle zwecks Brandursachenermittlung an die Polizei übergeben. Alle Bewohner konnten nach Einsatzende wieder zurück in ihre Wohnungen, verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 25.000 Euro. An dem Einsatz, der nach etwa eineinhalb Stunden beendet war, waren rund 30 Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr, Freiwilliger Feuerwehr Schwanheim und dem Rettungsdienst beteiligt.

Original-Content von: Feuerwehr Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell