Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Am späten Montagabend hat im Frankfurter Nordend ein Reisebus gebrannt.

Frankfurt am Main (ots)

Am Montag, 04.11.19, wurde die Feuerwehr gegen 23:00 Uhr zu einem brennenden Reisebus in die Friedberger Landstraße Höhe Wasserpark alarmiert. Dort war aus noch ungeklärter Ursache ein Fernreisebus, der ohne Passagiere in Richtung Stadtmitte unterwegs war, während der Fahrt im Bereich vom Motorraum in Brand geraten. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, die mit insgesamt drei Löschfahrzeugen und einem Führungsdienst vor Ort waren, konnten den Brand durch Einsatz von einem Strahl- und einem Schaumrohr rasch unter Kontrolle bringen und ablöschen. Für die Dauer der Löscharbeiten war die Fahrbahn der Friedberger Landstraße stadteinwärts voll gesperrt. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann nicht beziffert werden. Die Brandursache wird von der Polizei ermittelt. Einsatzende war gegen 24:00 Uhr.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:





Feuerwehr Frankfurt am Main

Informations- u. Kommunikationsmanagement

Rainer Heisterkamp

Feuerwehrstraße 1

60435 Frankfurt am Main

Telefon: 0170 / 338 2008 (PvD)

E-Mail: pressestelle.feuerwehr@stadt-frankfurt.de

Internet: http://www.feuerwehr-frankfurt.de

Original-Content von: Feuerwehr Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell