Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bei Trunkenheitsfahrt nicht angeschnallt

Northeim (ots)

Northeim, Wieterallee Donnerstag, 19.09.2019, 18:30 Uhr

NORTHEIM -(dm)- Eine Polizeistreife hielt am Donnerstag gegen 18:30 Uhr einen 77-Jährigen Northeimer an, der unangeschnallt in seinem Pkw unterwegs war. Während der Kontrolle wurde Alkoholgeruch bei dem Kontrollierten festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,59 Promille. Im Weiteren wurde eine Blutprobe entnommen und das Führen von Kraftfahrzeugen für die nächsten Stunden untersagt. Den Betroffenen erwarte nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

