Polizei Essen

POL-E: Essen: Handtasche gestohlen - Zeugen halten Täter fest und sichern so das Diebesgut - Täter weiterhin flüchtig

Essen (ots)

45355 E.-Bochold: Am Montag, 29. Juli, wurde einer 57-Jährigen auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Straße Wolfsbankring die Handtasche gestohlen. Gegen 21 Uhr verließ die Frau den Supermarkt und ging zu ihrem Auto. Plötzlich fuhr ein Unbekannter auf einem Fahrrad neben ihr und griff nach der Handtasche, die im Einkaufswagen lag. Anschließend fuhr der Mann in Richtung Straße. Die 57-Jährige schrie um Hilfe und alarmierte so zwei Passanten. Die beiden Männer brachten den Dieb zu Fall und konnten ihm die Handtasche wieder abnehmen. Es gelang dem Täter jedoch, sich loszureißen und zu Fuß in Richtung Germaniastraße zu fliehen. Bereits im Supermarkt hat der Unbekannte die 57-Jährige beobachtet und sich in ihrer Nähe aufgehalten. Er ist etwa 25 Jahre alt, zirka 1,80 Meter groß und von sehr schlanker Statur. Er hat laut Zeugen auffällig helle Haut und ein gepflegtes Erscheinungsbild. Bei der Tat trug er ein blaues, kariertes Hemd mit hochgekrempelten Ärmeln und hellblaue Bermudajeans. Er hatte zurückgekämmte, gegelte, lange schwarze Haare, die zu einem Dutt gebunden waren. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Tatverdächtigen geben können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei zu melden. /bw

