POL-E: Essen: Fahrzeugführer lässt lebensgefährlich verletzte Frau zurück- Folgemeldung- Polizei stellt Fahrzeug sicher und nimmt Gesuchten fest

Essen (ots)

45143 E.-Altendorf: Anwohner alarmierten Sonntagabend (28. Juli, gegen 23:25 Uhr) die Rettungsdienste zur Oberdorfstraße/ Dechenstraße. Die Zeugen berichteten über den Notruf, dass nach einem Streit eine Frau angefahren worden wäre, die nun dringend Hilfe benötigt. Kurz darauf trafen die ersten Polizisten am Einsatzort ein, Rettungswagen und ein Notarzt folgten unmittelbar darauf. Die Beamten stellten fest, dass der beteiligte Wagen vom Ort geflüchtet war. Sofort löste die Einsatzleitstelle eine Fahndung nach dem silber-blauen Ford-Focus aus. Der 20 Jahre alte Wagen soll von einem 44-jährigen Essener gesteuert worden sein.

Wir berichteten gestern (29. Juli) über den Sachverhalt.

Seitdem erreichten uns einige Hinweise aus der Bevölkerung. Das ermittelnde Verkehrskommissariat 3 im Essener Norden erhielt Unterstützung von ihren Mülheimer Kollegen (Verkehrskommissariat 4), die bereits am Vormittag gezielt im Essener Norden nach dem gesuchten Fahrzeug und dem Fahrzeugführer suchten. Gegen Mittag fanden die Beamten den verlassenen blauen Ford an der Köln-Mindener- Straße. Ein Abschleppwagen brachte das Fahrzeug zum Sicherstellungsgelände. Gegen 17 Uhr konnte schließlich der gesuchte Fahrzeugführer (44), nach einem Hinweis aus der Bevölkerung, im Bereich Schonnebeckhöfe angetroffen und festgenommen werden. Nach Auswertung der Spuren übernahm das Kriminalkommissariat 11 die weiteren polizeilichen Ermittlungen. Gegen den dringend tatverdächtigen Essener, der heute dem Haftrichter vorgeführt werden soll, ermitteln die Beamten wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Die intensivmedizinische Behandlung der Frau dauert weiter an.

Gesucht wird weiter nach einem wichtigen Zeugen und Helfer, der mit anderen Personen der Frau zu Hilfe eilte und dazu die Seitenscheibe des Fahrzeuges einschlug. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0201- 8290 entgegen. /Peke

