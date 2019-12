Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Arzfeld Am Sonntag, 08.12.2019, kam es zwischen 00:00 und 02:40 Uhr in der Bahnhofstraße in Arzfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein in Richtung Prüm fahrender anthrazit metallic farbener Porsche Cayenne Turbo, Baujahr 2004 bis 2007, überfuhr die dortige Verkehrsinsel und flüchtete anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Auf der Fahrbahn blieben dabei zahlreiche faustgroße Steine liegen und ein Verkehrszeichen wurde beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Prüm zu melden.

