POL-PDWIL: PRESSEDIENST --------------------------------------------------------------------- POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER Polizeiinspektion Daun Daun - Sonntag, 8. Dezember 2019

Daun (ots)

Ereignis: Verkehrsunfall mit verletzter Fahrerin

Ort: K 59 zwischen Heyroth und Niederehe

Zeit: 07.12.2019, 19:50 h

Ein 18-jähriger Pkw Fahrer aus der VGV Gerolstein befuhr mit einem Pkw die K 59 von Heyroth kommend in Richtung Niederehe. In einer Rechtskurve gerät ins Schleudern, lenkt gegen, dreht sich um 180 Grad und schlägt mit dem Heck in den linken Straßengraben. Dabei überschlägt sich der Pkw und er kommt auf der Fahr-bahn auf dem Dach zum Stillstand. Der junge Fahrer wird leicht verletzt in ein Kran-kenhaus zur weiteren Untersuchung verbracht. Das Fahrzeug ist nicht mehr fahrbe-reit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt ca. 3000 Euro

