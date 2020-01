Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruchdiebstahl - Täter brechen in Dachgeschosswohnung ein

Enger (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Donnerstag (26.12.), um 7.00 Uhr, und Samstag (4.1.), um 18.00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Dachgeschosswohnung an der Herzogstraße ein. Die Täter überwanden mittels massiver Gewalt eine Metalltür, um in die Wohnung zu gelangen. Aus dem Innern entwendeten sie neben Bargeld, einen Staubsauger, einen Fernseher, eine Mikrowelle sowie einen Laptop. Zudem schlugen die Unbekannten zwei Löcher in eine Dachschräge. Darüber hinaus öffneten sie alle Dachfenster, sodass über den langen Tatzeitraum Feuchtigkeit in die Wohnung eindrang. Dier entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 2.600 Euro. Hinweise zu dieser Tat nimmt die Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0 entgegen.

