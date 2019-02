Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden/Raesfeld - In die Ladenkasse gegriffen

Heiden/Raesfeld (ots)

Übereinstimmend beschreiben Zeugen zwei Männer, die für eine Beteiligung an drei Vorfälle in Geschäften in Heiden und Raesfeld in Frage kommen.

Der erste ereignete sich am Freitag in Heiden: Zwei Männer hatten gegen 17.45 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Industriestraße 35 Packungen Filterkaffee in eine große Tüte in einem Einkaufswagen gepackt und hielten diese verdeckt. Die Mitarbeiter des Geschäftes hatten misstrauisch auf das Verhalten des Duos reagiert. Als die beiden sich beobachtet fühlten, ließen sie die Ware stehen und verschwanden.

Zum zweiten Vorfall kam es am Montag zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr in einem Geschäft an der Straße Im Winkel in Raesfeld. Dort lenkte einer von zwei Männern eine Mitarbeiterin ab, während der andere Geld aus der Kasse stahl.

Keinen Erfolg hatten die Täter beim dritten Vorfall, der sich am Dienstag gegen 17.00 Uhr in Heiden ereignete: Dort hatten zwei Männer wiederum den Verbrauchermarkt an der Industriestraße angesteuert und packten den Einkaufswagen randvoll mit Süßigkeiten. Als eine Mitarbeiterin sie ansprach, ließen die Männer den Einkaufswagen stehen und entfernten sich.

Beschreibung: circa 1,80 Meter groß, 35 bis 40 Jahre alt, dunkle Haare, einer der beiden hatte Gesichtsnarben, bekleidet mit einer roten beziehungsweise schwarz-roten Jacke, südländisches Erscheinungsbild.

Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Deutschlandweit kommt es immer wieder zu Ladendiebstählen, bei denen Täter mit einem vollgepackten Einkaufswagen flüchten. Meist gehen sie zu zweit vor, wobei einer der beiden Täter entweder die Mitarbeiter an der Kasse ablenkt oder von außen die Eingangstür eines Verbrauchermarktes öffnet, um seinem Komplizen dort das Herausfahren mit dem Einkaufswagen zu ermöglichen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell