Polizei Münster

POL-MS: Unbekannte zünden Mülltonnen im Stadtgebiet an - Zeugen gesucht

Münster (ots)

In der Nacht zum Dienstag (14.01., 1:20 Uhr bis 2:40 Uhr) zündeten unbekannte Täter zahlreiche Mülltonnen im Stadtgebiet an. Polizei und Feuerwehr wurden zu Brandorten an der Hörsterstraße, Buddenstraße, Salzstraße, am Rosenplatz, am Alten Steinweg, und in den Bereich Spiekerhof/ Bogenstraße gerufen. Die Feuerwehr löschte die brennenden Tonnen. Die Polizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung auf und sucht nun Zeugen, die die Brandleger gesehen haben könnten.

Hinweise unter der Rufnummer 0251 275-0.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Angela Lüttmann

Telefon: 0251 - 275 1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell