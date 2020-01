Polizei Münster

POL-MS: Mehr als ein Dutzend Hinweise - 36-jähriger Münsteraner stellt sich nach Öffentlichkeitsfahndung

Münster (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung "Vergewaltigung im Aufzug - Wer kennt diesen Täter?" (ots vom 09.01., 13:51 Uhr)

Nach der Vergewaltigung einer 19-jährigen Frau in einem Aufzug Mitte November, hat sich heute Vormittag (13.01.) ein 36-jähriger Münsteraner in Begleitung seines Anwaltes bei der Polizei gestellt. Seit Donnerstag waren bereits mehr als ein Dutzend konkrete Hinweise auf diese Person bei der Kriminalpolizei eingegangen. Danach verdichtete sich der dringende Tatverdacht gegen den Münsteraner. Ein Richter folgte bereits am Wochenende dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ Haftbefehl gegen den 36-jährigen Münsteraner. Daraufhin leiteten die Ermittler intensive Fahndungsmaßnahmen ein. Nach einem ersten telefonischen Kontakt mit dem Beschuldigten, gab dieser an sich zu Wochenbeginn bei der Polizei stellen zu wollen.

Der 36-Jährige wird noch heute einem Haftrichter vorgeführt.

