Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen. Versuchter Einbruch in Getränkemarkt - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Zu einem Einbruchsversuch kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einem Getränkemarkt in der Hauptstraße. Unbekannte Täter versuchten mit einer Gehwegplatte die Schiebetüre einzuschlagen. Das Glas wurde stark zerkratzt aber zersplitterte nicht. Diebstahlschaden entstand daher keiner, da der oder die Täter den Markt nicht betraten. Der Sachschaden an der Türe liegt bei mehreren hundert Euro. Der Tatzeitraum liegt zwischen Mittwoch, 18.45 Uhr und Donnerstag, 06.30 Uhr. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zum oben genannten Zeitpunkt in der Hauptstraße gemacht haben werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Wutöschingen (07746/92850) in Verbindung zu setzen.

