Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Fluchtversuch gescheitert - Autofahrer leistet Widerstand - Anzeige

Freiburg (ots)

Am späten Donnerstagabend, gegen 23 Uhr, führte der Zoll eine Kontrollstelle auf der B34 in Grenzach-Wyhlen durch. Ein Autofahrer der die Kontrollstelle erkannte versuchte sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen, fuhr zunächst rückwärts und anschließend mit quietschenden Reifen davon. Das Auto konnte jedoch verfolgt und in der Güterstraße gestellt werden. Da sich beim Fahrer der Verdacht auf Drogenbeeinflussung ergab, wurde die Polizei hinzugezogen und es ihm eine Blutprobe entnommen. Hiergegen setzte sich der 42 Jährige zur Wehr und musste mit Gewalt festgehalten werden. Weiterhin ergab sich, dass der Fahrer keine Fahrerlaubnis besaß. Er muss sich neben der Drogenfahrt nun unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

