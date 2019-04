Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Körperverletzung im Rheinpark - Mann kommt mit Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern kam es am Donnerstag gegen 18 Uhr im Rheinpark. Hier schlug ein bislang unbekannter Mann seinen Kontrahenten nach einem Streit um eine Schnapsflasche zunächst mit der Faust ins Gesicht und soll anschließend noch auf den am Boden liegenden eingetreten haben. Der 30 Jährige zog sich Gesichtsverletzungen zu und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Das Polizeirevier Weil am Rhein ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Kj

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621/176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell